Trump in aula, accusa di "cospirazione". "Ecco la sua faccia", fan in delirio | Video (Di martedì 4 aprile 2023) "Non un filo di paura". I suoi sostenitori esultano: Donald Trump è entrato in tribunale a Manhattan con uno sguardo di ghiaccio, apparentemente impassibile. Eppure la situazione dell'ex presidente degli Stati Uniti è seria, se non gravissima: il leader repubblicano, che ha già annunciato l'intenzione di ri-candidarsi alla Casa Bianca nel 2024, dopo 5 anni di "pausa", è accusato di aver pagato illecitamente l'attrice a luci rosse Stormy Daniels, con cui aveva avuto una relazione extraconiugale, per tacere e non sollevare così uno scandalo familiare (la relazione risaliva al primo periodo del matrimonio con Melania Trump) e politico, nel bel mezzo della campagna presidenziale del 2016, poi vinta contro la favorita candidata democratica Hillary Clinton. Di fronte al giudice, Trump si è dichiarato "non ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) "Non un filo di paura". I suoi sostenitori esultano: Donaldè entrato in tribunale a Manhattan con uno sguardo di ghiaccio, apparentemente impassibile. Eppure la situazione dell'ex presidente degli Stati Uniti è seria, se non gravissima: il leader repubblicano, che ha già annunciato l'intenzione di ri-candidarsi alla Casa Bianca nel 2024, dopo 5 anni di "pausa", èto di aver pagato illecitamente l'attrice a luci rosse Stormy Daniels, con cui aveva avuto una relazione extraconiugale, per tacere e non sollevare così uno scandalo familiare (la relazione risaliva al primo periodo del matrimonio con Melania) e politico, nel bel mezzo della campagna presidenziale del 2016, poi vinta contro la favorita candidata democratica Hillary Clinton. Di fronte al giudice,si è dichiarato "non ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Per Trump l'ora della verità con l'udienza in tribunale. Sarà il primo ex presidente Usa a finire sotto inchiesta p… - sole24ore : ?? #Trump a #NewYork per l’incriminazione, misure di sicurezza straordinarie. Pochi fan alla Trump Tower. Il sindaco… - Libero_official : La foto in tribunale di #Trump, primo ex presidente Usa in arresto. L'accusa di cospirazione. Gira un video: 'Non u… - GiacintoSe : Trump nell'aula di tribunale si dichiara non colpevole. Ne prendiamo atto. -