Trump in arresto: “Surreale che accada in America”. Le prime accuse: “Ha pagato due donne”. Il tycoon si dichiara “non colpevole” dei 34 capi d’imputazione. Chiesta la foto segnaletica: vuole utilizzarla per la campagna elettorale (Di martedì 4 aprile 2023) Centinaia di persone sulla Quinta Avenue. L’ex presidente cerca di spostare il processo a Staten Island, area più repubblicana. La Casa Bianca: «Biden è concentrato sul suo lavoro» Leggi su lastampa (Di martedì 4 aprile 2023) Centinaia di persone sulla Quinta Avenue. L’ex presidente cerca di spostare il processo a Staten Island, area più repubblicana. La Casa Bianca: «Biden è concentrato sul suo lavoro»

