Trump | il giorno più lungo | vogliono imporgli il silenzio

(Di martedì 4 aprile 2023) È ildi Donalde a suo modo di tutta l’America. Si tratta infatti di unstorico: è la prima volta nella storia degli Usa che un ex presidente, peraltro candidato alle elezioni del 2024, viene incriminato. Sono 34 i capi di accusa cui dovrà rispondere The Donald che già parla di complotto e sfodera accuse contro il procuratore Alvin Bragg che vuole portarlo alla sbarra. Il rituale in questo caso è forma, ma anche sostanza. Ieri seraè atterrato a Manhattan con il suo Jet privato dalla Florida, dove si trovava nella sua residenza di Mar a Lago. E già questo è di per sé un fatto importante:avrebbe potuto restare in Florida “protetto” dal governatore Ron DeSantis, cui sarebbe spettato il compito di concedere o meno l’estradizione verso lo Stato di New York. Così non è ...

Il giorno di Trump in tribunale: oltre 30 i capi d'accusa. Lui: "Il procuratore dovrebbe dimettersi" - Sondaggio Cnn, 60% degli americani approva incriminazione - Sondaggio Cnn, 60% degli americani approva incriminazione RaiNews

Donald Trump è alla Trump Tower, il suo grattacielo di midtown Manhattan, dove ha trascorso la notte. L'ex presidente si consegnerà tra poche ore alle ...