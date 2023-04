Trump, il giorno più lungo: oggi l’incriminazione. L’ex presidente chiede di spostare il processo a Staten Island. Centinaia di persone sulla Quinta Avenue, primi tafferugli (Di martedì 4 aprile 2023) The Donald ha assunto un nuovo avvocato nel team legale. Contro avrà il giudice Merchan, il primo che si occuperà di un inquilino della Casa Bianca Leggi su lastampa (Di martedì 4 aprile 2023) The Donald ha assunto un nuovo avvocato nel team legale. Contro avrà il giudice Merchan, il primo che si occuperà di un inquilino della Casa Bianca

