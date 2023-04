Trump è arrivato in tribunale a Manhattan: prima di entrare in aula gli saranno prese le impronte digitali, a breve l’arresto. Centinaia di persone sulla Quinta Avenue, primi tafferugli (Di martedì 4 aprile 2023) L’ex presidente chiede di spostare il processo a Staten Island, area più repubblicana. The Donald ha assunto un nuovo avvocato nel team legale. Contro avrà il giudice Merchan, il primo che si occuperà di un inquilino della Casa Bianca Leggi su lastampa (Di martedì 4 aprile 2023) L’ex presidente chiede di spostare il processo a Staten Island, area più repubblicana. The Donald ha assunto un nuovo avvocato nel team legale. Contro avrà il giudice Merchan, il primo che si occuperà di un inquilino della Casa Bianca

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Trump arrivato in tribunale, 'il partito al potere arresta il suo oppositore': L'ex presidente accusa: 'Manhattan d… - ItalyNowadays : Trump arrivato in tribunale, 'il partito al potere arresta il suo oppositore'. #Mondo - estero24hnews : #NEW Trump è arrivato al tribunale di New York, dove si è costituito — AP. - rtl1025 : ???? Donald #Trump è arrivato al tribunale di Manhattan dove tra circa mezz'ora il giudice gli leggerà i 34 capi d'ac… - AndreaPecchia1 : #Trump è appena arrivato in tribunale per essere incriminato. I suoi avvocati hanno chiesto lo spostamento del proc… -