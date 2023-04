Trump è a New York | oggi la storica incriminazione per il caso Stormy Daniels

(Di martedì 4 aprile 2023) È arrivato il giorno dell’di Donald. Il magnate, principale candidato del partito repubblicano alla corsa del 2024, diventerà il primo ex presidente contro cui saranno formalizzate accuse per un reato grave. Ieriè arrivato a Newdovesi consegnerà al procuratore distrettuale di Manhattan, Alvin Bragg, che renderà note le accuse legate alla vicenda della pornostarè accusato di aver versato 130mila dollari per comprare il silenzio di, che aveva minacciato di rivelare in piena campagna elettorale la loro breve relazione sessuale. I capi di accusa controsarebbero 34, tra i quali la falsificazione di documenti aziendali. Ieri il suo viaggio dalla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Il comitato elettorale dell’ex presidente americano: «A 24 ore dall’incriminazione il popolo si è schierato». Il ty… - sole24ore : ?? #Trump a #NewYork per l’incriminazione, misure di sicurezza straordinarie. Pochi fan alla Trump Tower. Il sindaco… - giusmo1 : RT @sallo_news: Trump a New York attende il verdetto: 'Il procuratore dovrebbe dimettersi' - italiano1061975 : RT @solagimma: Laura Loomer riferisce che molti agenti di polizia di New York si daranno malati per protestare contro la persecuzione del… - AMarco1987 : Il ritorno di Donald Trump a New York, in tribunale -

In spalla spicca la notizia dell'udienza di oggi sul processo a('oggi in tribunale.York avvisa "No a violenze"'). Subito sotto troviamo la richiesta del procuratore di Roma di ...Il Police Department schiera trentacinquemila agenti, un numero più alto (e meglio addestrato) di alcuni eserciti nazionali, fa notare ilYork Times . Alla sua squadra legale,ha aggiunto ...L'ex presidente americano Donaldè in unaYork blindata (transenne e agenti intorno al tribunale di Manhattan e allaTower), nella penthouse della sua torre omonima sulla Fifth avenue in vista dell'incriminazione ...

Una New York blindata ha accolto l’ex presidente Donald Trump che ieri è arrivato in città dall’oasi di Mar-a-Lago, in Florida, per comparire in tribunale. Ad attenderlo i sostenitori di Donald Trump ...Il Police Department schiera trentacinquemila agenti, un numero più alto (e meglio addestrato) di alcuni eserciti nazionali, fa notare il New York Times. Alla sua squadra legale, Trump ha aggiunto ...