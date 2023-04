Trump davanti al giudice: l’ex presidente si dichiara «non colpevole» (Di martedì 4 aprile 2023) Pochi fan a Trump Tower. Il sindaco Adams ai seguaci dell’ex presidente: “Controllatevi, la città non è luogo per rabbia malriposta” Niente telecamere in aula Leggi su ilsole24ore (Di martedì 4 aprile 2023) Pochi fan aTower. Il sindaco Adams ai seguaci del: “Controllatevi, la città non è luogo per rabbia malriposta” Niente telecamere in aula

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rulajebreal : Per avidità di potere, Trump ha normalizzato la violenza politica, calpestando la costituzione e spianando la strad… - rulajebreal : Una militante di Trump è stata arrestata davanti al tribunale di #NYC dove si riunisce la giuria del caso Trump. A… - CdT_Online : L'ex presidente è formalmente in stato di arresto per il caso Stormy Daniels – Decine le persone davanti alla procu… - WTF1807 : RT @ProgettoLepanto: ??Il Primo Ministro ungherese Viktor #Orban ha espresso sostegno all'ex Presidente degli Stati Uniti Donald #Trump, pri… - fangiovanna : RT @antoniopolito1: Lo scontro con la giustizia, la manifestazione davanti al tribunale, l’accusa di aver pagato una donna per il silenzio,… -