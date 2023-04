Trump | conclusa l’udienza | tra i 34 capi di imputazione la cospirazione per “minare le elezioni 2016” e l’aver pagato due donne Prossima udienza il 4 dicembre Il giudice | “Non fomenti odio e violenze sui social”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... messina_oggi : Conclusa udienza d’incriminazione, Trump respinge le accuseROMA (ITALPRESS) - Dopo circa un'ora si è conclusa l'udi… - blogsicilia : #notizie #sicilia Conclusa udienza d’incriminazione, Trump respinge le accuse - - blogsicilia : #notizie #sicilia Conclusa udienza d’incriminazione, Trump respinge le accuse - - nestquotidiano : Conclusa udienza d’incriminazione, Trump respinge le accuse - IlModeratoreWeb : Conclusa udienza d’incriminazione, Trump respinge le accuse - -

ROMA - Dopo circa un'ora si èl'udienza di incriminazione dell'ex presidente degli Stati Uniti, Donald, al tribunale penale di Manhattan, dinanzi al quale si è dichiarato non colpevole dei 34 capi di accusa ...L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald, ha lasciato il tribunale di New York dove si èl'udienza preliminare organizzata dopo che un gran giurì di Manhattan ha votato a favore della sua incriminazione, la settimana scorsa. ...04 apr 20:59 Donaldin tribunale si dichiara "non colpevole" per i 34 capi d'accusa Donaldsi è dichiarato 'non colpevole' dei 34 capi di imputazione per il caso della pornostar. 04 apr ...

Trump in arresto si dichiara “non colpevole”: cospirò per minare l’integrità delle elezioni 2016 Tra i 34 cap… La Stampa

A New York si è conclusa l'udienza preliminare per Donald Trump per il caso Stormy Daniels. Il tycoon, primo ex presidente americano a finire sotto inchiesta penale e tecnicamente in stato di arresto, ...ROMA (ITALPRESS) – Dopo circa un’ora si è conclusa l’udienza di incriminazione dell’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, al tribunale penale di Manhattan, dinanzi al quale si è dichiarato ...