Trump attacca il procuratore di New York | dovrebbe dimettersi

(Di martedì 4 aprile 2023) Ildi Manhattan Alvin Bragg",essere "incriminato". Lo afferma Donaldsu Truth quando mancano ormai poche ore alla sua udienza in procura. Il ...

Il procuratore di Manhattan Alvin Bragg terrà una conferenza stampa dopo l'udienza di Donaldin procura. . 4 aprile 2023, nel pomeriggio, verranno letti i circa 30 capi d'accusa per cui è stato incriminato. 'The Donald'Biden: 'Prendete lui' Dall'aereo che da Mar - a - Lago, in Florida, lo ha condotto ...approfondimentogiudice dell'eventuale processo: "Mi odia" Domani manifestazione sostenitori all'aeroporto di Palm Beach I sostenitori dell'ex presidente hanno anche convocato una ...

Il procuratore di Manhattan Alvin Bragg dovrebbe "dimettersi", dovrebbe essere "incriminato". Lo afferma Donald Trump su Truth quando mancano ormai poche ore alla sua udienza in procura. (ANSA) ...Oggi, accompagnato da un nutrito di gruppo di componenti della scorta (ex)presidenziale, attraversando le principali strade della città (possibilmente assiepate di pubblico), Donald Trump raggiungerà ...