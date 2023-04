Trump a processo, una giornata storica per gli Stati Uniti: mai un presidente... (Di martedì 4 aprile 2023) Oggi 4 Aprile, in una blindatissima New York, l’ex presidente Donald Trump si presenterà in tribunale, dove ascolterà più... Leggi su calciomercato (Di martedì 4 aprile 2023) Oggi 4 Aprile, in una blindatissima New York, l’exDonaldsi presenterà in tribunale, dove ascolterà più...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Processo Stormy Daniels, Trump chiede lo spostamento da Manhattan a Staten Island: “Sede di parte, nessuno vota rep… - ArcaduAngelo : RT @SalazarYulia: Fornire alla stampa i capi di accusa di un processo ancora da svolgersi in America è reato. Quindi il procuratore di #Man… - GiorgiaSalvagn1 : RT @SalazarYulia: Fornire alla stampa i capi di accusa di un processo ancora da svolgersi in America è reato. Quindi il procuratore di #Man… - angelo_falanga : ?? Il primo ministro ungherese ha espresso sostegno a Donald Trump ed è stato criticato dall'ambasciata americana a… - saluti37 : #TrumpArraignment TRUMP si sta recando alla Corte di New York per affrontare il processo. È la prima volta che suc… -