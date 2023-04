Trump a New York per l'udienza in tribunale (Di martedì 4 aprile 2023) - Sarà il primo ex presidente americano a finire sotto inchiesta penale, sui presunti pagamenti alla pornostar Stormy Daniels. New York blindata per rischio di disordini degli ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 4 aprile 2023) - Sarà il primo ex presidente americano a finire sotto inchiesta penale, sui presunti pagamenti alla pornostar Stormy Daniels. Newblindata per rischio di disordini degli ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Il comitato elettorale dell’ex presidente americano: «A 24 ore dall’incriminazione il popolo si è schierato». Il ty… - sole24ore : ?? #Trump a #NewYork per l’incriminazione, misure di sicurezza straordinarie. Pochi fan alla Trump Tower. Il sindaco… - mcc43_ : La logica vorrebbe che le telecamere in tribunale caso mai fossero richieste, invece di dover spiegare perché no: '… - angiuoniluigi : RT @leggoit: Trump incriminato, oggi l'udienza a New York sul caso Stormy Daniels: niente manette né telecamere in aula - Veleno_Q_B : RT @solagimma: Laura Loomer riferisce che molti agenti di polizia di New York si daranno malati per protestare contro la persecuzione del… -