Trump a New York per l’incriminazione, misure di sicurezza straordinarie (Di martedì 4 aprile 2023) Pochi fan a Trump Tower. Il sindaco Adams ai seguaci dell’ex Presidente: “Controllatevi, la città non è luogo per rabbia malriposta” Niente telecamere in aula Leggi su ilsole24ore (Di martedì 4 aprile 2023) Pochi fan aTower. Il sindaco Adams ai seguaci dell’ex Presidente: “Controllatevi, la città non è luogo per rabbia malriposta” Niente telecamere in aula

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Il comitato elettorale dell’ex presidente americano: «A 24 ore dall’incriminazione il popolo si è schierato». Il ty… - RaiNews : Un sondaggio della CNN ha rilevato che il 60% degli americani approva l'incriminazione dell'ex presidente. Circa 4… - fisco24_info : Trump a New York per l’incriminazione, misure di sicurezza straordinarie: Pochi fan a Trump Tower. Il sindaco Adams… - radio3mondo : Trump arriva a New York per un'udienza che passerà alla storia. Il sindaco Adams ha detto ai manifestanti che la ci… - radio3mondo : Buongiorno da @CostanzaSpocci, apriamo la nostra #rassegnastampa di oggi #4aprile dagli USA perché Donald Trump è a… -