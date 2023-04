Truffa del finto incidente a Pagani: nei guai un 24enne (Di martedì 4 aprile 2023) Un giovane di 24 anni di Nocera Inferiore ha finto – come riporta Salerno Today – di essersi fatto male a seguito di un incidente, ora rischia il processo per aver tentato di Truffare una compagnia assicurativa. Le accuse sono danneggiamento fraudolento e falso ideologico. Le attività investigative della compagnia d’assicurazione giunsero alla conclusione, tuttavia, che quel sinistro in realtà non si era mai verificato. Inoltre, il 24enne avrebbe ingannato un medico al pronto soccorso nell’aprile 2018. Segui ZON.IT su Google News. Leggi su zon (Di martedì 4 aprile 2023) Un giovane di 24 anni di Nocera Inferiore ha– come riporta Salerno Today – di essersi fatto male a seguito di un, ora rischia il processo per aver tentato dire una compagnia assicurativa. Le accuse sono danneggiamento fraudolento e falso ideologico. Le attività investigative della compagnia d’assicurazione giunsero alla conclusione, tuttavia, che quel sinistro in realtà non si era mai verificato. Inoltre, ilavrebbe ingannato un medico al pronto soccorso nell’aprile 2018. Segui ZON.IT su Google News.

