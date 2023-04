Trucchi per raddoppiare la durata della batteria dello SMARTPHONE (Di martedì 4 aprile 2023) TecnoAndroid Contrariamente a quanto in molti pensano, ci sono dei processi utili per ridurre l’usura della batteria. Inoltre lo SMARTPHONE durerà di più adottando alcuni piccoli escamotage da tenere sempre in mente durante la giornata. batteria e Trucchi per farla durare ancora di più, ce ne sono alcuni che possono tornare estremamente utili Molto spesso le persone tendono a non valutare alcuni aspetti mentre caricano il proprio SMARTPHONE. La batteria potrebbe infatti ricaricarsi molto meno rapidamente di quanto ci si aspetta in base ad alcuni fattori fondamentali. Bisogna infatti stare attenti al connettore, verificando di aver collegato il cavo in maniera corretta. Ciò vuol dire che non deve essere lasciato parzialmente disinserito, per cui applicate la giusta ... Leggi su tecnoandroid (Di martedì 4 aprile 2023) TecnoAndroid Contrariamente a quanto in molti pensano, ci sono dei processi utili per ridurre l’usura. Inoltre lodurerà di più adottando alcuni piccoli escamotage da tenere sempre in mente durante la giornata.per farla durare ancora di più, ce ne sono alcuni che possono tornare estremamente utili Molto spesso le persone tendono a non valutare alcuni aspetti mentre caricano il proprio. Lapotrebbe infatti ricaricarsi molto meno rapidamente di quanto ci si aspetta in base ad alcuni fattori fondamentali. Bisogna infatti stare attenti al connettore, verificando di aver collegato il cavo in maniera corretta. Ciò vuol dire che non deve essere lasciato parzialmente disinserito, per cui applicate la giusta ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tecnoandroidit : Trucchi per raddoppiare la durata della batteria dello SMARTPHONE - - Tuitterobrutto : @_addictedtolou_ Cito la signora in questione. Compra dei trucchi, tra cui un rossetto molto scuro e una fascia per… - SaporeDiCasa97 : Scopri i 5 trucchi per preparare il pan di spagna perfetto - SergioTomat : «...Queste tecniche includono la paura, il capro espiatorio, i falsi confronti, l’esagerazione e la mancanza di con… - dax02120528 : @Cambiacasacca Posso pensare che una signora così truccata ha creato inquinamento per la produzione trucchi con le… -