Trova 23 milioni di lire dietro un quadro, per Bankitalia sono carta straccia (Di martedì 4 aprile 2023) Ha Trovato ben 23 milioni delle vecchie lire (oltre 11mila euro) dietro un quadro del XVI secolo. Ma ormai tutti quei soldi per la banca d'Italia sono carta traccia. Un uomo, di Brindisi, si è rivolto a un'associazione per essere assistito. Dopo il decesso del padre, un famoso pittore brindisino, l'uomo aveva Trovato dietro un importante quadro del 1500 ben 23 milioni di lire, in banconote di vario taglio. Una somma ragguardevole, per cui ha contattato la Banca d'Italia per chiedere informazioni per effettuare il cambio. Purtroppo però non c'è stato nulla da fare. Trascorsi 10 anni dall'entrata dell'euro nel 2002, non è più possibile effettuare il cambio. L'interessato si è rivolto ...

