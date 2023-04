Troppo sexy | attacco all' ex suor Cristina dopo l' uscita del suo videoclip

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AndreaVannucc10 : @Lucrezia_Sx Troppo sexy ed erotica... ad avercela una donna come te accanto... - LucaGia18101324 : @gingerdev99 Sarebbe bello annusartele x bene... Sei troppo sexy con quei calzini - Giangi10000 : @LazzaratoXXX Bellissima, vogliosa ed eccitante scena di uomini belli, dotati e sexy COMPLIMENTI ( LAZZARATO sfonda… - Giangi10000 : @LazzaratoXXX Bellissima, vogliosa ed eccitante scena di uomini belli, dotati e sexy COMPLIMENTI ( LAZZARATO sei mo… - rolandoroccando : RT @Affaritaliani: Marin, non c'entrano i balli sexy. Finlandesi furiosi perché 'spendeva troppo' -

A scatenare gli hater, questa volta, è il primo videoclip della 33enne che si presenterebbeper essere un'ex suora". "Qualcuno mi incontra e mi dice 'hai il piercing al naso', un ...' Splende' è il giudizio degli elettori, anche ora che i cartelloni elettorali sono stati staccati tutti: troppi follower su Instagram, troppe copertine sui giornali, troppe sortite notturne (...Solo perché non èciò non la rende pessima" . Un altro utente scrive: "Il bullismo e le ... Purtroppo questo genere di cose si verificaspesso, visto che da oltre due anni stanno inviando ...

Cristina Scuccia “troppo sexy”, la cantante risponde agli haters: “L’unico giudizio… Il Fatto Quotidiano

“Lasciare l'abito è come divorziare” spiega l'ex religiosa. “Mi criticavano prima e lo fanno adesso, a una donna non si perdona nulla figuriamo a una ex suora” ...Cristina Scuccia a quanto pare non doveva temere solo il giudizio di Dio, ma anche quello degli haters.Di recente è uscito un suo nuovo ...