(Di martedì 4 aprile 2023) Che Aurelio Desia un tipo diretto non c'è dubbio. Che non le mandi a dire è altrettanto noto. Per questo, evidentemente sommerso dadiomaggio per il Napoli , il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NapoliAddict : Troppe richieste di biglietti? L'ironico messaggio di De Laurentiis su Whatsapp! #Napoli #ForzaNapoliSempre… - sportli26181512 : Troppe richieste di biglietti? L'ironico messaggio di De Laurentiis su Whatsapp!: Il presidente del #Napoli rispond… - M_Faccin : @Barbarab1974FAN Tipo che il weekend scorso, facendo il turista a Napoli, ho avuto difficoltà a pagare con la carta… - BaglioniLuca : RT @vaielettrico: La #Renault assicura che la R5 elettrica costerà il 30% meno della #zoe, a parità di valore - La Kia svela la EV9, un gr… - PrestiDaniela : E che fanno finta di non sentirci se facciamo troppe richieste...????Non è che avete sempre torto...?????? -

Che Aurelio De Laurentiis sia un tipo diretto non c'è dubbio. Che non le mandi a dire è altrettanto noto. Per questo, evidentemente sommerso dadi biglietti omaggio per il Napoli , il presidente risponde a modo suo. Come Su Whatsapp. Visto che, tra scudetto e doppia sfida con il Milan in Champions, per la squadra di ...Tutte lesul lavoro vanno fatte per tempo. Domani certe coppie avranno ancora dei punti da definire. Chi lavora come dipendente potranno fare delle scelte diverse. PESCI :incertezze ...... utili a raggranellare ulteriori fondi o a soddisfare ledegli abitanti delle isole, che ...nel loop proposto da Black Salt Games " e che non possiamo che consigliare il gioco senza...

Troppe richieste di biglietti L'ironico messaggio di De Laurentiis su Whatsapp! Corriere dello Sport

Che non le mandi a dire è altrettanto noto. Per questo, evidentemente sommerso da troppe richieste di biglietti omaggio per il Napoli, il presidente risponde a modo suo. Come Su Whatsapp. Visto che, ...Nella nuova segnalazione il presidente della Regione ribadisce la "scarsa programmazione" e la "carente attenzione da parte delle compagnie aeree alle richieste del mercato da e per l'Isola tutto ...