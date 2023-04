Treviglio, verso l’assoluzione la pensionata che uccise il vicino: «Soffre di gravi deliri, anche in carcere sente citofonare» (Di martedì 4 aprile 2023) Si va verso l’assoluzione di Silvana Erzembergher, la pensionata 71enne che il 29 aprile dell’anno scorso sparò e uccise il vicino di casa Luigi Casati (61 anni) a Treviglio, in provincia di Bergamo. La donna colpì anche la moglie del 61enne, Monica Leoni, scesa in strada per aiutare il marito. Ma dopo alcuni giorni di ospedale si salvò. Alla donna era stata effettuata una consulenza psichiatrica, su richiesta del pubblico ministero, in cui era emerso che quando agì era incapace di intendere e di volere. Questa consulenza è avvenuta dopo l’omicidio e aveva già convinto il giudice alla scarcerazione e a disporre il ricovero in una residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza. La Corte d’Assise di Bergamo ha deciso che non sarà effettuata un’altra perizia. ... Leggi su open.online (Di martedì 4 aprile 2023) Si vadi Silvana Erzembergher, la71enne che il 29 aprile dell’anno scorso sparò eildi casa Luigi Casati (61 anni) a, in provincia di Bergamo. La donna colpìla moglie del 61enne, Monica Leoni, scesa in strada per aiutare il marito. Ma dopo alcuni giorni di ospedale si salvò. Alla donna era stata effettuata una consulenza psichiatrica, su richiesta del pubblico ministero, in cui era emerso che quando agì era incapace di intendere e di volere. Questa consulenza è avvenuta dopo l’omicidio e aveva già convinto il giudice alla scarcerazione e a disporre il ricovero in una residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza. La Corte d’Assise di Bergamo ha deciso che non sarà effettuata un’altra perizia. ...

