“Tre big vogliono Kim, reazione a sorpresa del difensore”: la notizia fa allarmare i tifosi! (Di martedì 4 aprile 2023) Uno dei protagonisti di questa stagione a dir poco esaltante del Napoli è senza dubbio Kim Minjae. Arrivato in estate dal Fenerbahce con la pesante eredità di Kalidou Koulibaly, il difensore della Corea del Sud si è subito imposto nella realtà partenopea, attestandosi come uno dei protagonisti della cavalcata azzurra in questa stagione, con lo Scudetto che sembra ormai realmente a un passo. Prestazioni e personalità che sono fattori di non poco conto per la stessa squadra allenata da Spalletti ma anche per le altre big d’Europa, che a questo punto meditano sul possibile affare in estate. United, Liverpool e Tottenham vogliono Kim: l’indiscrezione dall’Inghilterra Dall’Inghilterra, la versione online del Daily Mail fa sapere che i club più interessati a Kim Minjae sono Manchester United, Liverpool e Tottenham. Di seguito, quanto ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 4 aprile 2023) Uno dei protagonisti di questa stagione a dir poco esaltante del Napoli è senza dubbio Kim Minjae. Arrivato in estate dal Fenerbahce con la pesante eredità di Kalidou Koulibaly, ildella Corea del Sud si è subito imposto nella realtà partenopea, attestandosi come uno dei protagonisti della cavalcata azzurra in questa stagione, con lo Scudetto che sembra ormai realmente a un passo. Prestazioni e personalità che sono fattori di non poco conto per la stessa squadra allenata da Spalletti ma anche per le altre big d’Europa, che a questo punto meditano sul possibile affare in estate. United, Liverpool e TottenhamKim: l’indiscrezione dall’Inghilterra Dall’Inghilterra, la versione online del Daily Mail fa sapere che i club più interessati a Kim Minjae sono Manchester United, Liverpool e Tottenham. Di seguito, quanto ...

