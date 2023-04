Trattoria Sole a Dalmine | cucina autentica e locali rinnovati

(Di martedì 4 aprile 2023) Famoso per i casoncelli preparati a mano da mamma Celestina, oggi il locale abbina sapori della tradizione e stuzzicanti novità, in un ambiente completamente ammodernato.

U n nuovo corso della Trattoria Sole di Dalmine è iniziato nel 2023. Dopo oltre 30 anni dalla presa in gestione della famiglia Tironi, il locale conosciuto per la sua scelta di proporre la cucina più ...