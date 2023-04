Trani | scomparso Vincenzo Anastasia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Sologio811 : RT @TraniLiveIt: Scomparso ragazzo tranese, ricerche in corso - LaGazzettaWeb : Trani , da sabato primo aprile è scomparso Vincenzo Anastasia - News - TraniLiveIt : Scomparso ragazzo tranese, ricerche in corso - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: Michele Cilli: Gup di #Trani condanna con rito abbreviato a 18 anni e 8 mesi Dario Sarcina, accusato di omicidio, a 5… - massidanu : RT @chilhavistorai3: Michele Cilli: Gup di #Trani condanna con rito abbreviato a 18 anni e 8 mesi Dario Sarcina, accusato di omicidio, a 5… -

Di lui non si hanno più notizie da sabato scorso. Sono in corso le ricerche di un giovane tranese, Vincenzo Anastasia, 36 anni,da casa sua aalle ore 17 circa. È alto 1,90 m. Al momento della scomparsa indossava un giubbotto con cappuccio di colore verde militare, jeans blu e scarpe in pelle nere. Gli ultimi ...... l'uomo di 85 anni, originario di Salerno, di cui si erano perse le tracce lo scorso 29 marzo mentre nelle campagne di Minervino Murge (Barletta - Andria -) cercava asparagi in compagnia di ...Alle associazioni dei volontari della provincia Barletta - Andria -si sono unite anche quelle di altre province: da tre giorni in campo stanno operando fra i 150 e i 200 uomini. Quella che ...

CRONACA | Trani: scomparso un giovane, ricerche in corso Antenna Sud

Vincenzo Anastasia è scomparso sabato. Gli ultimi ad averlo visto sono i suoi familiari. Il 36enne di Trani è alto 1,90 metri. Ha necessità di prendere medicinali a causa di una patologia. La prefettu ...Il 35enne è alto 1,90. Al momento dell'ultimo avvistamento Vincenzo indossava un giubbotto con cappuccio verde un jeans e scarpe nere in pelle ...