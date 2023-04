Tragedia in Valle Caudina: 57enne trovato senza vita (Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoTragedia in Valle Caudina. Un uomo di 57 anni è stato trovato senza vita presso la casa di campagna di sua proprietà, a Moiano. Si sarebbe trattato di un gesto autolesionistico secondo una prima ricostruzione. Il brutale ritrovamento è stato fatto dai familiari che hanno trovato l’uomo con una cinghia stretta al collo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Airola e il medico legale che ha constato il decesso. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoin. Un uomo di 57 anni è statopresso la casa di campagna di sua proprietà, a Moiano. Si sarebbe trattato di un gesto autolesionistico secondo una prima ricostruzione. Il brutale ritrovamento è stato fatto dai familiari che hannol’uomo con una cinghia stretta al collo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Airola e il medico legale che ha constato il decesso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

