Vai agli ultimi Twett sull'argomento... news_mondo_h24 : Tragedia in Olanda: deraglia treno passeggeri -

Ogni giorno in esilio sulle strade d'Europa, in Francia, Belgio,, Germania, Svizzera, Savoia,... Questo oblio della Storia, quello che Stefan Zweig chiamava "ladell'oblio" ( die Tragik ...Dopo di lei sono intervenuti i premier die Cipro. La presidente della Commissione Europea ...lavoro svolto su impulso del Consiglio europeo di febbraio e per la lettera a seguito della...... tra cui le squadre nazionali di Gran Bretagna,, Francia, Germania, Spagna, Svizzera, ...alla Pietra Parcellara: muore una donna - FOTO Problema al cuore, Alex Cremona si deve fermare: '...

Tragedia in Olanda, treno deraglia nella notte: 1 morto e decine di feriti Il Faro online

Il deragliamento di un treno passeggeri nei Paesi Bassi ha causato una tragedia con almeno un morto e una trentina di feriti. L’incidente è avvenuto dopo lo scontro tra il convoglio e una gru, a diffe ...Un treno passeggeri è deragliato in Olanda, secondo quanto riferito dai servizi di emergenza olandesi. Una persona è morta e almeno 30 persone sono rimaste ferite. Il treno ...