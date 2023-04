Tragedia alle porte di Roma, precipita da un impalcatura: morto operaio (Di martedì 4 aprile 2023) Ancora un incidente sul lavoro. Un’altra Tragedia. Una morte bianca che si è verificata alle 14 di oggi pomeriggio, martedì 4 aprile, a Marcellina, centro alle porte di Roma. La vittima è un operaio di 65 anni che stava effettuando dei lavori sulla facciata di una villetta. L’uomo è caduto da un’impalcatura, da circa tre metri di altezza che non gli ha dato scampo. L’allarme è scattato nelle prime ore del pomeriggio di oggi Erano le prime ore di oggi pomeriggio quando è scattato l’allarme per un grave incidente sul lavoro in un cantiere edile che era stato allestito nella piccola cittadina per ristrutturare la facciata esterna di un’abitazione. Ad accorrere i Carabinieri e anche il magistrato della Procura di Tivoli che coordina le indagini, ma anche i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 4 aprile 2023) Ancora un incidente sul lavoro. Un’altra. Una morte bianca che si è verificata14 di oggi pomeriggio, martedì 4 aprile, a Marcellina, centrodi. La vittima è undi 65 anni che stava effettuando dei lavori sulla facciata di una villetta. L’uomo è caduto da un’, da circa tre metri di altezza che non gli ha dato scampo. L’allarme è scattato nelle prime ore del pomeriggio di oggi Erano le prime ore di oggi pomeriggio quando è scattato l’allarme per un grave incidente sul lavoro in un cantiere edile che era statostito nella piccola cittadina per ristrutturare la facciata esterna di un’abitazione. Ad accorrere i Carabinieri e anche il magistrato della Procura di Tivoli che coordina le indagini, ma anche i ...

