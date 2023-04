Traffico Roma del 04-04-2023 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 4 aprile 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascoltorallentato per un incidente sulla-fiumicino tra via Isacco Newton e via della Magliana verso Fiumicino intenso ilsulla carreggiata interna del raccordo con code a tratti tra via della Bufalotta e via Prenestina rallentamenti e code anche in carreggiata esterna tra il bivio per laFiumicino e Lanina trafficato il Urbano della A24 tra via Filippo Fiorentini e Tor Cervara in direzione del raccordo code persulla tangenziale est tra Corso di Francia e via Salaria verso San Giovanni intenso ilsulla Cristoforo Colombo con code tra via di Mezzocammino e via di Malafede in direzione di Ostia per motivi di sicurezza chiusa la banchina ciclopedonale ...