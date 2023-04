Traffico Roma del 04-04-2023 ore 17 | 30

(Di martedì 4 aprile 2023) LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati all’ascolto intenso ilsulla carreggiata interna del raccordo con code tra Cassia e Salaria trafficato anche il tratto tra via della Bufalotta e bustine da ancora a seguire tra Casilina e doppia coda anche in carreggiata esterna 3 bivio per laFiumicino e la via Appia code persulla tangenziale est tra Corso di Francia e via Salaria a San Giovanni trafficato anche il tratto tra viale Castrense l’uscita per la A24 in direzione della via Salaria intenso ilsulla via Flaminia con code a tratti tra via dei due punti il raccordo in uscita damaggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it bene da Patrizia Ferrara è tutto Grazie per l’attenzione un ...

La targa apposta davanti al bosco contiene un QR Code che riporta al sito del Comune di, dove ... partendo da aree in cui la qualità dell'aria è più critica, con livelli dielevati o dove ...A esito di tali lavori che serviranno quindi per riconvertire ilnella carreggiata che non sarà demolita e che dureranno circa 2 mesi, si procederà alla demolizione dell'impalcato opposto in ...... la donna italiana di 35 anni denunciata dalla Polizia diCapitale, gruppo GPIT ( Gruppo Pronto Intervento). Gli agenti, in servizio d'istituto in prossimità dello stadio Olimpico, ...

Caos in via Roma, nuova rivoluzione traffico a Cagliari: doppio senso da viale Trieste a via Maddalena Casteddu Online

L’avvocato Siano precisa ulteriormente: ‘Da una parte abbiamo una sentenza del Tribunale di Roma nel processo contro Fabietti che non lo riconosce in questo modo e dall’altra la conclusione di ...Ma anche un incremento della presenza dei vigili urbani nelle strade, soprattutto con l’avvio dei cantieri delle opere previste per il Giubileo, per fluidificare il traffico e contrastare ... quando a ...