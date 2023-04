Traffico Roma del 04-04-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 4 aprile 2023) Luceverdeben trovati all’ascolto non molto ilregistrato sulla rete via la cittadina nessuna segnalazione di rilievo sul Raccordo Anulare la polizia locale Ci segna la strada chiusa per incidente in via di Castel di Leva nel tratto compreso tra via di Torre Sant’Anastasia via Ardeatina chiusura chi interessa entrambe le direzioni in via Dei Parioli incidente correttamente all’altezza di via Antonio Stoppani trafficata via della Pineta Sacchetti e rallentamenti soprattutto nelle zone centrali della città chiudiamo con il trasporto pubblico dalla prima Aprile attivo.il Civitavecchia Express il collegamento veloce tra le porto di Civitavecchia al centro dicon il versamento della linea ferroviaria fl5Civitavecchia e comunque per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito ...