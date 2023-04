Traffico Roma del 04-04-2023 ore 12 | 30

(Di martedì 4 aprile 2023) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... peppe_orlando_ : @SamNeverDies22 @notPatriota Ci sono stato una marea di volte e ti posso dire che quando facevate 5 e 6 lo stadio e… - VAIstradeanas : 11:29 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - lacittanews : Lavori sulla Cassia bis. Anas fa sapere che 'continuano gli interventi di messa in sicurezza della Cassia bis che,… - clorazene : @bikediablo Doppia fila cronica a via Monza (direzione re di Roma) e lavori infiniti su via Aosta (che cazzarola st… - zazoomblog : Traffico Roma del 04-04-2023 ore 09:30 - #Traffico #04-04-2023 #09:30 -

Lungo il Tevere verso Portus È scivolando lungo il letto del Tevere, tra anse e anfratti che un tempo avrebbero accolto la maggior parte delcommerciale diantica, che si percepisce l'...L'INCOGNITA FERROVIARIA C'è però l'incognita delle reti ferroviarie, fondamentali per il... IL DOSSIER AAziende cinesi guardano con interesse anche al porto Taranto , fondamentale per ...Inferno in piazza d'Armi.nel caos stamattina nello slargo tra viale Buoncammino, viale Merello e via Is Mirrionis. La zona risentiva delle ripercussioni legate alin viache ha sconvolto la viabilità cittadina con la chiusura delle corsie lato portici. E oggi gli operai stanno sistemando la nuova segnaletica della mobilità in vista dell'apertura ...

Traffico Roma del 04-04-2023 ore 09:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews

Continueranno anche in orario diurno i lavori riguardanti la sostituzione delle barriere bordo ponte della statale 2 Bis “Cassia Veientana” per innalzare i livelli di sicurezza dell'arteria soggetto a ...I lavori infatti saranno eseguiti in orario notturno così da costituire minimo disagio per il traffico cittadino. Nello specifico si tratta di interventi di rifacimento del manto stradale e della ...