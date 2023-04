Totti-Ilary | la showgirl non vuole il mantenimento Lo scontro aperto sulla mega-villa all’Eur e l’assegno per i figli

Leggi su open.online

(Di martedì 4 aprile 2023) Tra le istanze presentate daBlasi nell’udienza dello scorso 31 marzo nella causa di separazione da Francesconon c’èdiper sé. Non sarebbe questo quindi il motivo per cui la coppia non avrebbe ancora trovato un accordo ripiegandoseparazione giudiziale, come riporta Il Messaggero. Losarebbe per lo più incentratosuddivisione del tempo che i trepotranno trascorrere con uno o l’altro genitore e sull’assegnazione della casa coniugale, la, a Sud di Roma. Lì per il momento vivono lacon iCristian, Chanel e Isabel. L’ex capitano della Roma non avrebbe intenzione di far ...