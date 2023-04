Tottenham, la decisione di Kane sul rinnovo (Di martedì 4 aprile 2023) Harry Kane, nel mirino del Manchester United, ha aperto all'opportunità di rinnovare il proprio contratto - in scadenza a giugno... Leggi su calciomercato (Di martedì 4 aprile 2023) Harry, nel mirino del Manchester United, ha aperto all'opportunità di rinnovare il proprio contratto - in scadenza a giugno...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++Ufficiale, Fabio #Paratici lascia il #Tottenham in seguito alla decisione della #Fifa di estendere le sanzioni… - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? 'Congedo immediato': Paratici non è più il direttore del Tottenham ?? - sportli26181512 : Tottenham, la decisione di Kane sul rinnovo: Harry Kane, nel mirino del Manchester United, ha aperto all'opportunit… - gianpi36590925 : RT @sportface2016: +++Ufficiale, Fabio #Paratici lascia il #Tottenham in seguito alla decisione della #Fifa di estendere le sanzioni #Figc… - MicheleAnnibale : RT @sportface2016: +++Ufficiale, Fabio #Paratici lascia il #Tottenham in seguito alla decisione della #Fifa di estendere le sanzioni #Figc… -