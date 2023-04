Torta Nera al caffè | una ricetta pazzesca per veri intenditori!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 4 aprile 2023) Ilè una bevanda irrinunciabile per la stragrande maggioranza delle persone. Quindi perché non dovremmo concederci un dolce proprio a base di? Laalè piena, ovviamente di, di mascarpone, di rum e di cioccolato. Insomma a questacremosa e deliziosa non si può assolutamente dire di no. Ti renderai conto assaggiandola che ogni minuto speso per la preparazione sarà ben ripagato. Base Per realizzare la base di questamorbidissima dobbiamo recuperare gli ingredienti: 110 gr di farina 10 gr di cacao amaro in polvere 110 gr di zucchero 1 cucchiaino di lievito istantaneo per dolci 1 bacca di vaniglia 3 uova 2 cucchiai dimacinato Sale In una ciotola capiente versiamo lo zucchero, un ...