Torta alla banana e mela con crema “moduccera”: la ricetta (Di martedì 4 aprile 2023) Un dolce pasquale gustoso a base di banana e mela realizzato in collaborazione con il team di nutrizione clinica dell’azienda ospedaliera Molinette di Torino, per venire incontro alle esigenze nutrizionali dei pazienti adulti con malattia di Crohn Milano, 3 aprile – Quest’anno le 150.000 persone che in Italia vivono con la Malattia di Crohn si siederanno a tavola senza rinunciare al gusto ed alla condivisione, grazie ad una ricetta speciale pensata appositamente per loro. Si tratta di una Torta alla banana e mela accompagnata da una crema pasticcera rivisitata i cui ingredienti sono stati selezionati per incontrare le esigenze nutrizionali specifiche di chi ha una malattia infiammatoria cronica intestinale (MICI), quale ad esempio la ... Leggi su lopinionista (Di martedì 4 aprile 2023) Un dolce pasquale gustoso a base direalizzato in collaborazione con il team di nutrizione clinica dell’azienda ospedaliera Molinette di Torino, per venire incontro alle esigenze nutrizionali dei pazienti adulti con malattia di Crohn Milano, 3 aprile – Quest’anno le 150.000 persone che in Italia vivono con la Malattia di Crohn si siederanno a tavola senza rinunciare al gusto edcondivisione, grazie ad unaspeciale pensata appositamente per loro. Si tratta di unaaccompagnata da unapasticcera rivisitata i cui ingredienti sono stati selezionati per incontrare le esigenze nutrizionali specifiche di chi ha una malattia infiammatoria cronica intestinale (MICI), quale ad esempio la ...

