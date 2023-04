Torino, dopo i 5 milioni al Gratta e Vinci i ladri gli portano via parte della nuova ricchezza: «La mia vita è diventata un incubo. Ora vivo in un bunker» (Di martedì 4 aprile 2023) «La mia vita è diventata un incubo». Con queste parole, l’autotrasportare piemontese descrive la sua vita (cambiata) dopo aver vinto 5 milioni di euro al Gratta e Vinci. Dal quel momento, la maledice tutti i giorni perché in pochi mesi e per ben due volte, i ladri – entrati in casa – gli hanno portato via parte della nuova ricchezza facendogli pure rischiare la vita. «C’è stato un momento in cui ho maledetto quella Vincita, che mi stava portando solo guai», ha raccontato in un’intervista a Corriere della Sera. Lo scorso 28 maggio nella sua abitazione di Torre Pellice (Torino) quattro malviventi ... Leggi su open.online (Di martedì 4 aprile 2023) «La miaun». Con queste parole, l’autotrasportare piemontese descrive la sua(cambiata)aver vinto 5di euro al. Dal quel momento, la maledice tutti i giorni perché in pochi mesi e per ben due volte, i– entrati in casa – gli hanno portato viafacendogli pure rischiare la. «C’è stato un momento in cui ho maledetto quellata, che mi stava portando solo guai», ha raccontato in un’intervista a CorriereSera. Lo scorso 28 maggio nella sua abitazione di Torre Pellice () quattro malviventi ...

