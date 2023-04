Torino | capitale silenziosa dello sport italiano

Leggi su panorama

(Di martedì 4 aprile 2023) Sapete cosa hanno in comune le ATP Finals (il maggiore appuntamento con il tennis professionistico insieme ai 4 tornei del grande slam), la Frecciarossa Final8 di Basket, il Fencing Grand Prix – Trofeo Inalpi Scherma, le Finali dell’ISU Grand Prix di Figure Skating (pattinaggio di figura), la Champions League Super Finals 2023 di volley maschile e femminile e le Universiadi To2025 per il Pattinaggio di Figura e lo Short Track? Solo una cosa:.La città che organizza e ospita ogni singola competizione. E gli impianti, tutti all’interno del Parco Olimpico (dal 2009 il 70% delle azioni è della società americana Live Nation). Parliamo della struttura creata da Città di, Provincia, Regione Piemonte e CONI per gestire gli impianti utilizzati per i XX Giochi olimpici invernali. A capo di tutto Daniele Donati, il direttore che ha in gestione il ...