Tonino Carotone | il video di “El ultimo cliente”

(Di martedì 4 aprile 2023) MILANO – “EL” è il primo singolo tratto dal nuovissimo album ETILIKO ROMANTIKO, pubblicato il 10 marzo in contemporanea con la partenza della prima tranche di tour che riporta finalmente l’artista basco al cospetto del suo pubblico. “El” è quasi un autoritratto di. L’è chi trovi ancora seduto al bancone del bar alla chiusura del locale, ma può essere anche la descrizione perfetta di chi arriva sempre all’momento: l’eterno ritardatario. A tal proposito, l’artista dichiara: “Elè una canzone che rispecchia molto il mio modo di essere. Quando entro in un locale o in un negozio quasi in chiusura, quelli che mi conoscono si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pattichiaripat : E' un mondo difficile», diceva Tonino Carotone nel suo più grande successo discografico: e quella frase ha finito p… - sasarasasasa87 : È un mondo difficile ...E vita intensa Tonino Carotone - Me Cago En El Amor [Official Music Video] - radiocalabriafm : PIOTTA & TONINO CAROTONE - VINO TABACCO & VENERE - luciano14199452 : E un mondo difficile E vita intensa Felicità a momenti E futuro incerto E con certa calma il fuoco e l'acqua S… - thepalecountess : Questo video di Tonino Carotone girato in uno dei miei posti preferiti di sempre mi sta facendo VOLARE -

EL ULTIMO CLIENTE è il primo singolo tratto dal nuovissimo album ETILIKO ROMANTIKO, pubblicato il 10 marzo in contemporanea con la partenza della prima tranche di tour che riporta finalmente l’artista ...Tgcom24 offre in anteprima il video del brano, primo singolo tratto dall'album "Etiliko Romantiko" Il video, che Tgcom24 anticipa in anteprima, è stato girato all’interno dello storico Birrificio di L ...