Titoli esteri, il Ministero fa marcia indietro modifica dell’ordinanza per chi è in attesa di riconoscimento (Di martedì 4 aprile 2023) Colpo di scena sulla questione dei Titoli esteri. Durante il confronto con i sindacati, il Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) ha annunciato di non voler più procedere con la modifica dell'Ordinanza Ministeriale sulle GPS per permettere a coloro che hanno ottenuto un titolo abilitante o una specializzazione all'estero di stipulare contratti in attesa di ottenere il riconoscimento in Italia. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 4 aprile 2023) Colpo di scena sulla questione dei. Durante il confronto con i sindacati, ildell'Istruzione e del Merito (MIM) ha annunciato di non voler più procedere con ladell'Ordinanza Ministeriale sulle GPS per permettere a coloro che hanno ottenuto un titolo abilitante o una specializzazione all'estero di stipulare contratti indi ottenere ilin Italia. L'articolo .

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItalyMFA : Vuoi entrare in carriera diplomatica? Consulta il bando di concorso, per titoli ed esami, a cinquanta posti di Se… - ItalyinFiume : RT @ItalyMFA: Vuoi entrare in carriera diplomatica? Consulta il bando di concorso, per titoli ed esami, a cinquanta posti di Segretario d… - ItalyinPhilly : RT @ItalyMFA: Vuoi entrare in carriera diplomatica? Consulta il bando di concorso, per titoli ed esami, a cinquanta posti di Segretario d… - ItalyinIstanbul : RT @ItalyMFA: Vuoi entrare in carriera diplomatica? Consulta il bando di concorso, per titoli ed esami, a cinquanta posti di Segretario d… - sisascuola : Assunzioni #docenti, entro la settimana possibili modifiche al #PNRR: dai #concorsi ai titoli esteri -