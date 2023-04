Tim, il debito sempre più caro. Senza "deal" a rischio l'aumento di capitale (Di martedì 4 aprile 2023) Mancano 15 giorni al termine fissato da Tim per presentare le offerte relative alla rete. La vicenda si tira avanti da tempo e la soluzione sembra ancora assai lontana dall’arrivare. Le parti sono distanti e nessuno sembra al momento disposto a fare un passo in avanti. Da un lato c’è Vivendi, che è azionista con il 24% dell’azienda, e che non vuol cedere a una cifra inferiore ai 31 miliardi di euro. Tanti? Pochi? È naturale che a Parigi si siano fatti i loro calcoli e non si siano svegliati una mattina stabilendo una cifra. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 4 aprile 2023) Mancano 15 giorni al termine fissato da Tim per presentare le offerte relative alla rete. La vicenda si tira avanti da tempo e la soluzione sembra ancora assai lontana dall’arrivare. Le parti sono distanti e nessuno sembra al momento disposto a fare un passo in avanti. Da un lato c’è Vivendi, che è azionista con il 24% dell’azienda, e che non vuol cedere a una cifra inferiore ai 31 miliardi di euro. Tanti? Pochi? È naturale che a Parigi si siano fatti i loro calcoli e non si siano svegliati una mattina stabilendo una cifra. Segui su affaritaliani.it

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoiteconomia : Tim riapre il cantiere debito. Per la rete soglia a 20 miliardi (Il Sole24Ore) - omarsivori : Rete Tim, il tempo stringe ma il costo del debito cresceSenza accordo si rischia perfino l'aumento di capitale - infoiteconomia : Tim riapre il cantiere debito. Per la rete soglia a 20 miliardi - sole24ore : Tim riapre il cantiere debito. Per la rete soglia a 20 miliardi - 24finanza : Tim riapre il cantiere debito. Per la rete soglia a 20 miliardi -