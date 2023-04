‘Ti spedisco in Convento’, nel format di Real Time una suora di Benevento (Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiTorna il docu-Reality ‘Ti spedisco in Convento’. A partire da domenica 9 Aprile 2023 andrà in onda, su Real Time, la terza edizione del format britannico, in anteprima disponibile su Discovery+ dal 2 Aprile. Le protagoniste sono cinque ragazze che dovranno per un periodo in un convento di suore, rinunciando ad alcool, ragazzi e cellulare. Un vero e proprio esperimento sociale in quattro puntate, ambientato quest’anno a Roma, nel convento di Villa San Giovanni. Nel programma anche sei suore che saranno il punto di riferimento per le ragazze, il loro obiettivo è quello di aiutare ogni essere umano a trovare la propria vocazione nella vita. Tra loro Suor Carmelita, 76enne di Benevento. Superiora della casa, si occupa dell’accoglienza degli ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiTorna il docu-ity ‘Tiin. A partire da domenica 9 Aprile 2023 andrà in onda, su, la terza edizione delbritannico, in anteprima disponibile su Discovery+ dal 2 Aprile. Le protagoniste sono cinque ragazze che dovranno per un periodo in un convento di suore, rinunciando ad alcool, ragazzi e cellulare. Un vero e proprio esperimento sociale in quattro puntate, ambientato quest’anno a Roma, nel convento di Villa San Giovanni. Nel programma anche sei suore che saranno il punto di riferimento per le ragazze, il loro obiettivo è quello di aiutare ogni essere umano a trovare la propria vocazione nella vita. Tra loro Suor Carmelita, 76enne di. Superiora della casa, si occupa dell’accoglienza degli ...

