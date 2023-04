Tesla condannata per non aver protetto un dipendente da abusi razziali. Ma la società ottiene un “maxi sconto” (Di martedì 4 aprile 2023) Il gruppo automobilistico Tesla è stato condannato negli Stati Uniti a risarcire l’ex dipendente di colore Owen Diaz con 3,2 milioni di dollari per non averlo protetto dagli abusi razziali. Benché di condanna, la sentenza è stata accolta con sollievo dall’azienda poiché in una prima pronuncia il risarcimento era stato stabilito in 137 milioni, uno degli importi più alti nella casistica statunitense. Si tratta di una riduzione del 98% dopo che già in passato i giudici avevano ritenuto troppo alta la somma, indicando un limite a 15 milioni di dollari, decisione contro cui Diaz aveva fatto ricorso. I fatti risalgono a 7 anni fa e si sono svolti nello stabilimento di Fremont, in California, dove il lavoratore è stato insultato con epiteti razzisti e dove sono comparse scritte sui muri ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) Il gruppo automobilisticoè stato condannato negli Stati Uniti a risarcire l’exdi colore Owen Diaz con 3,2 milioni di dollari per nonlodagli. Benché di condanna, la sentenza è stata accolta con sollievo dall’azienda poiché in una prima pronuncia il risarcimento era stato stabilito in 137 milioni, uno degli importi più alti nella casistica statunitense. Si tratta di una riduzione del 98% dopo che già in passato i giudici avevano ritenuto troppo alta la somma, indicando un limite a 15 milioni di dollari, decisione contro cui Diaz aveva fatto ricorso. I fatti risalgono a 7 anni fa e si sono svolti nello stabilimento di Fremont, in California, dove il lavoratore è stato insultato con epiteti razzisti e dove sono comparse scritte sui muri ...

