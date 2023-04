Tesla condannata per molestie razziali | dovrà pagare 3 | 2 milioni a lavoratore

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MassimGiannini : RT @LaStampa: Ex dipendente vince la causa per “molestie razziali”, Tesla condannata a pagare una multa di 3,2 milioni di dollari https://t… - LaStampa : Ex dipendente vince la causa per “molestie razziali”, Tesla condannata a pagare una multa di 3,2 milioni di dollari - RaiNews : Una 'Vittoria' per l'azienda di Elon Musk: nel primo processo era stata condannata a dare all'operaio 137 milioni -

è statada una giuria di San Francisco a risarcire un ex dipendente per 3,2 milioni di dollari. Secondo quanto appurato, infatti, l'azienda non avrebbe tutelato l'operaio, vittima di ..."Se ci fosse stato permesso di introdurre nuove prove, il verdetto sarebbe stato zero", ha scritto su Twitter l'amministratore delegato diElon Musk. "La giuria ha fatto del suo meglio con le ...Una giuria di San Francisco ha ordinato adi pagare a un ex dipendente afroamericano quasi 3,2 milioni di dollari per aver chiuso un ... che in precedenza era stataa pagare al ...

Usa: Tesla condannata a pagare 3,2 mln dollari a lavoratore 'in ... SardiniaPost

Il produttore di auto elettriche Tesla è stato condannato a pagare quasi 3,2 milioni di dollari a un ex lavoratore nero che ha vinto una causa per molestie razziali. Owen Diaz, un ascensorista che ha ...Washington, 4 apr. (Adnkronos) – Il produttore di auto elettriche Tesla è stato condannato a pagare quasi 3,2 milioni di dollari a un ex lavoratore nero che ha vinto una causa per molestie razziali. O ...