Terremoto | domani Meloni alla messa a L' Aquila

Roma, 4 apr. (Adnkronos) - domani il premier Giorgia Meloni sarà a L'Aquila, per partecipare alla messa in ricordo delle 309 vittime che persero la vita nel terribile Terremoto di 14 anni fa, nel sisma che colpì l'Abruzzo alle 3.32 della notte tra il 5 e il 6 aprile. Lo confermano fonti di Palazzo Chigi. La messa, come di consueto, si terrà nella Chiesa di Santa Maria del Suffragio, meglio nota come 'Anime Sante', in piazza Duomo.

