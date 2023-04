Terra dei Fuochi | roghi di rifiuti in calo | boom di sanzioni

Leggi su anteprima24

(Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Un mese di marzo positivo per il numero didinelladei, l’area che comprende decine di comuni delle province di Caserta e Napoli accomunati dal degrado ambientale e dall’illegalità diffusa, che riguarda spesso piccole attività imprenditoriali responsabili di parte dell’inquinamento del territorio. I, emerge dal Report dell’Incaricato per il contrasto al fenomeno deidiin Campania, sono stati 53 (49 in provincia di Napoli e 4 in quella di Caserta), dieci in meno rispetto ai 63 di febbraio, e indrastico su base annua, visto che nel marzo 2022 ifurono 90 (83 nei comuni del Napoletano e 7 in quelli del Casertano). Un trend positivo che si ...