Terra Amara, Anticipazioni Puntate dal 17 al 21 Aprile 2023: Behice Innamorata Di Fekeli! (Di martedì 4 aprile 2023) Terra Amara, Anticipazioni Puntate dal 17 al 21 Aprile 2023: Behice è Innamorata di Fekeli ed inizia ad attuare una serie di strategie per conquistarlo. Intanto tutti scoprono che Hunkar e Fekeli sono molto più vicini del previsto… Terra Amara prosegue e, nel corso della settimana dal 17 al 21 Aprile 2023, arriveranno nuovi colpi di scena. Mentre Hunkar sarà in difficoltà dopo aver messo in atto il suo piano di vendetta contro Sermin, Behice si renderà conto dei sentimenti che ha iniziato a provare verso Fekeli. Quindi comincerà una strategia per fare breccia nel cuore dell’uomo. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 4 aprile 2023)dal 17 al 21di Fekeli ed inizia ad attuare una serie di strategie per conquistarlo. Intanto tutti scoprono che Hunkar e Fekeli sono molto più vicini del previsto…prosegue e, nel corso della settimana dal 17 al 21, arriveranno nuovi colpi di scena. Mentre Hunkar sarà in difficoltà dopo aver messo in atto il suo piano di vendetta contro Sermin,si renderà conto dei sentimenti che ha iniziato a provare verso Fekeli. Quindi comincerà una strategia per fare breccia nel cuore dell’uomo. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Vale97T : Oddio il finale di terra amara sempre un'esperienza mistica comunque #uominiedonne - Simonasoleluna : Anche in terra amara le donne stanno una spanna sopra #terraamara - infoitcultura : Terra Amara Anticipazioni 5 aprile 2023: Hunkar deve raccontare il suo segreto a Demir! - infoitcultura : Terra Amara Anticipazioni Puntata 5 aprile 2023 - redazionetvsoap : #TerraAmara Ancora una volta Zuleyha cercherà di mettere le distanze con Yilmaz. Stavolta ciò avverrà per via di un… -