Tentato omicidio alle porte di Roma: investe un Carabiniere e travolge la pattuglia per scappare (Di martedì 4 aprile 2023) I Carabinieri della Compagnia di Tivoli hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia che dispone la misura cautelare in carcere a carico di un 35enne, italiano, gravemente indiziato del reato di Tentato omicidio, ricettazione e Tentato furto. I fatti da cui scaturisce il provvedimento restrittivo sono riconducibili allo scorso maggio, quando i Carabinieri della Stazione di Sant'Angelo Romano erano intervenuti presso un'azienda situata sulla Statale Palombarese, ove era stato segnalato un furto. Sul posto i militari avevano sorpreso un uomo mentre asportava del materiale ferroso, caricandolo con un muletto su un furgone. All'arrivo dei Carabinieri il 35enne aveva Tentato la fuga, utilizzando un veicolo risultato rubato e aveva cercato di investire i militari che nel frattempo si erano posizionati ...

