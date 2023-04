Tensione Juve-Inter: Lukaku esulta contro i tifosi, poi la rissa | FOTO e VIDEO (Di martedì 4 aprile 2023) Si sono verificati momenti di follia durante la partita d’andata di semifinale di Coppa Italia, all’Allianz Stadium si sono affrontate Juventus e Inter. La gara si è conclusa sul risultato di 1-1: sblocca la partita Cuadrado, poi il pareggio di Lukaku su calcio di rigore nei minuti finali. Subito dopo il gol del belga si scatena il caos. Lukaku esulta contro i tifosi avversari e zittisce la Curva dei bianconeri. Poi volano parole grosse e cartellino rosso per l’attaccante. Espulsi anche Cuadrado e Handanovic, poi Tensione nel tunnel. rissa totale fra Juve e Inter ? @sportmediaset pic.twitter.com/2uKKYYxSyq — Tackle DURO (@tackleduro) April 4, 2023 Romelu Lukaku, victime de cris ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 4 aprile 2023) Si sono verificati momenti di follia durante la partita d’andata di semifinale di Coppa Italia, all’Allianz Stadium si sono affrontatentus e. La gara si è conclusa sul risultato di 1-1: sblocca la partita Cuadrado, poi il pareggio disu calcio di rigore nei minuti finali. Subito dopo il gol del belga si scatena il caos.avversari e zittisce la Curva dei bianconeri. Poi volano parole grosse e cartellino rosso per l’attaccante. Espulsi anche Cuadrado e Handanovic, poinel tunnel.totale fra? @sportmediaset pic.twitter.com/2uKKYYxSyq — Tackle DURO (@tackleduro) April 4, 2023 Romelu, victime de cris ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... live_palermo : Un finale ad alta tensione quello andato in scena allo Stadium di #Torino tra #Juventus-#Inter nella semifinale di… - Sport_Fair : Tensione altissima nel finale di #JuventusInter: l'esultanza di #Lukaku contro i tifosi bianconeri, poi rissa ed es… - FinallyAirone21 : @Saltoindietro Si assolutamente. Poi a me non è dispiaciuta la juve. Partita sporchissima, ma si sa com'è juve inter come tensione - serieAnews_com : ?? #CoppaItalia, #JuventusInter finale ad alta tensione: prima segna #Cuadrado, poi pareggia #Lukaku e in campo espl… - KoalaEli3 : @MykeAxie @odioicomunisti Da amante della juve, Lukaku avrà fatto quel che ha fatto ma ha subito comunque delle pro… -