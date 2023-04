Tennis: Torneo Houston. Kubler agli ottavi, Verdasco ko in due set (Di martedì 4 aprile 2023) L'australiano supera lo spagnolo con il punteggio di 7 - 6, 6 - 0 Houston (STATI UNITI) - Jason Kubler supera il primo turno dell'ATP 250 di Houston 2023 (Stati Uniti), Torneo che si disputa sui campi ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 4 aprile 2023) L'australiano supera lo spagnolo con il punteggio di 7 - 6, 6 - 0(STATI UNITI) - Jasonsupera il primo turno dell'ATP 250 di2023 (Stati Uniti),che si disputa sui campi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Potremmo aver assistito allo scambio simbolo della rivalità tra Sinner e Alcaraz ???? #MiamiOpen | #Sinner |… - claudio79366191 : RT @albertomarroni: @TommasoFoti @GiorgiaMeloni @FratellidItalia “La catastrofe non ci sarà” un grande risultato non c’è che dire. Come isc… - Giornaleditalia : #italpresssport Tennis: Torneo Charleston. Ritorno con ko per Svitolina, Stephens avanti - lucaspinelli94 : Miami Open: Il torneo di tennis che ha fatto la storia - Fprime86 : RT @lorenzofares: Fabio #Fognini ???? domina 62 61 il derby italiano (e ligure) di 1T del torneo #ATP dell'Estoril ???? vs Alessandro #Gianness… -