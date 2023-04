Tennis, Sinner-Alcaraz mania: a novembre esibizione a Città del Messico? (Di martedì 4 aprile 2023) E’ partita la Sinner-Alcaraz mania. Dopo la splendida semifinale di Miami, si è aperta definitivamente questa rivalità che potrebbe andare avanti per diversi anni nel circuito maggiore e nei grandi palcoscenici. Una rivalità che può diventare decisamente appetibile per sponsor e tv, tanto che i due potrebbero essere protagonisti di un’esibizione particolarmente prestigiosa. Gli organizzatori del “Tennis Showdown” avrebbero scelto Sinner e Alcaraz per l’esibizione che si disputa ogni anno a novembre nella splendida cornice di Plaza de Toros, a Città del Messico. Il Tennis è sbarcato per la prima volta nella capitale messicana nel 2019, quando i protagonisti furono Roger Federer e ... Leggi su oasport (Di martedì 4 aprile 2023) E’ partita la. Dopo la splendida semifinale di Miami, si è aperta definitivamente questa rivalità che potrebbe andare avanti per diversi anni nel circuito maggiore e nei grandi palcoscenici. Una rivalità che può diventare decisamente appetibile per sponsor e tv, tanto che i due potrebbero essere protagonisti di un’particolarmente prestigiosa. Gli organizzatori del “Showdown” avrebbero sceltoper l’che si disputa ogni anno anella splendida cornice di Plaza de Toros, adel. Ilè sbarcato per la prima volta nella capitale messicana nel 2019, quando i protagonisti furono Roger Federer e ...

