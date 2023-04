Tennis: Rafael Nadal non giocherà il torneo di Montecarlo (Di martedì 4 aprile 2023) L’infortunio al muscolo ileopsoas della gamba sinistra (lesione di secondo grado) non è ancora superata: Rafael Nadal proseguirà con il proprio stop iniziato agli Australian Open. Il fenomeno spagnolo sarà costretto dunque a saltare la prima parte di stagione sulla sua amata terra rossa: ha annunciato oggi che non sarà al via per il torneo Masters 1000 di Montecarlo. Le parole del maiorchino su Twitter: “Ciao a tutti, non sono ancora pronto per competere ai massimi livelli. Non potrò giocare in uno dei tornei più importanti della mia carriera, Montecarlo. Non sono ancora nelle condizioni di giocare con le massime garanzie e continuo il mio percorso di preparazione, sperando di tornare presto”. Appuntamento con il rientro in campo forse al 17 aprile, in quel di Barcellona. Foto: Lapresse Leggi su oasport (Di martedì 4 aprile 2023) L’infortunio al muscolo ileopsoas della gamba sinistra (lesione di secondo grado) non è ancora superata:proseguirà con il proprio stop iniziato agli Australian Open. Il fenomeno spagnolo sarà costretto dunque a saltare la prima parte di stagione sulla sua amata terra rossa: ha annunciato oggi che non sarà al via per ilMasters 1000 di. Le parole del maiorchino su Twitter: “Ciao a tutti, non sono ancora pronto per competere ai massimi livelli. Non potrò giocare in uno dei tornei più importanti della mia carriera,. Non sono ancora nelle condizioni di giocare con le massime garanzie e continuo il mio percorso di preparazione, sperando di tornare presto”. Appuntamento con il rientro in campo forse al 17 aprile, in quel di Barcellona. Foto: Lapresse

