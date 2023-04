Tennis | Paolo Lorenzi | “Mi sbilancio | Sinner tra gli uomini da battere sull’erba”

Leggi su oasport

(Di martedì 4 aprile 2023) Jannikha regalato grandi emozioni in occasione del Sunshine Double, disputando la semifinale al Masters 1000 di Indian Wells (sconfitto da Carlos Alcaraz) e la finale al Masters 1000 di Miami (battuto da Daniil Medvedev dopo aver regolato il grande rivale spagnolo nel turno precedente). Un paio di cavalcate decisamente interessanti sul cemento statunitense grazie alle quali ilta italiano si è issato al nono posto del ranking ATP e in quarta posizione nella Race. Il 21enne altoatesino si sta ora preparando per la stagione sulla terra rossa: settimana prossima lo vedremo al Masters 1000 di Montecarlo, poi gli appuntamenti di Barcellona, Madrid e Roma a precedere il Roland Garros, l’attesissimo secondo Slam della stagione in programma a Parigi. Jannikha tutte le carte in regola per fare bene su questa superficie e ...