Tennis, Paolo Bertolucci: “Sinner vale i top5, solo Djokovic risponde meglio. A Berrettini serve un consulente” (Di martedì 4 aprile 2023) Il primo trimestre del 2023 in ambito Tennistico fa parte dell’album dei ricordi e tra le fila azzurre Jannik Sinner è quello che ha avuto il percorso più convincente. L’altoatesino grazie ai suoi risultati è attualmente n.4 della Race, classifica di rendimento della stagione corrente, forte delle semifinali raggiunte nel Masters1000 di Indian Wells e dell’atto conclusivo nel 1000 di Miami. Certo, è mancato il sigillo, come invece è accaduto in questa stagione a Montpellier, ma nel corso dei due tornei americani si sono notati i notevoli progressi compiuti da Jannik sia dal punto di vista tecnico che fisico. Manca uno step, ma se la tendenza dovesse confermarsi è ragionevole pensare che il nostro portacolori possa ambire con costanza ai massimi traguardi. Discorso diverso per Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti, reduci da risultati ... Leggi su oasport (Di martedì 4 aprile 2023) Il primo trimestre del 2023 in ambitotico fa parte dell’album dei ricordi e tra le fila azzurre Jannikè quello che ha avuto il percorso più convincente. L’altoatesino grazie ai suoi risultati è attualmente n.4 della Race, classifica di rendimento della stagione corrente, forte delle semifinali raggiunte nel Masters1000 di Indian Wells e dell’atto conclusivo nel 1000 di Miami. Certo, è mancato il sigillo, come invece è accaduto in questa stagione a Montpellier, ma nel corso dei due tornei americani si sono notati i notevoli progressi compiuti da Jannik sia dal punto di vista tecnico che fisico. Manca uno step, ma se la tendenza dovesse confermarsi è ragionevole pensare che il nostro portacolori possa ambire con costanza ai massimi traguardi. Discorso diverso per Matteoe Lorenzo Musetti, reduci da risultati ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TennisWorlden : Paolo Bertolucci: 'Jannik Sinner is worth the Top-3': Paolo… - OA_Sport : Tennis, Paolo Bertolucci: “Sinner vale i top5, solo Djokovic meglio in risposta. A Berrettini serve un consulente” - - zazoomblog : Tennis Paolo Bertolucci: “Sinner vale i top5 solo Djokovic meglio in risposta. A Berrettini serve un consulente” -… - OA_Sport : Tennis, Paolo Lorenzi: “Mi sbilancio: Sinner tra gli uomini da battere sull’erba” - - repubblica : Massimo Sartori: “Sinner vale uno Slam e piace più del calcio” [di Paolo Rossi] -